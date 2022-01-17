Omicron疫情未停，當局的限制社交距離措施延長至下月三日即大年初三。食衞局局長陳肇始指，過去幾日的措施初步見效，但社區仍然潛藏傳播鏈，疫情未完全受控。如果未來一段時間多個指標，包括病毒即時繁殖率、確診個案數目、源頭不明個案、個案追蹤、污水監測情況，以及會否出現大廈「垂直傳播」，顯示疫情相對受控，令人有信心不反彈，才有條件放寬措施，計劃於年初四以「疫苗氣泡」為基礎，初步重開晚市堂食。陳肇始表示，資訊科技辦公室將推出檢查「針卡」的手機應用程式供業界使用，正研究顯示的資料要否包括接種者樣貌等。香港餐務管理協會會長楊位醒向本報稱，「顧客到時一定旨意晒員工」，希望當局就相關檢查「針卡」的應用程式提供足夠適應期及指引，推行初期不要過於嚴厲執法，安排亦「唔好彈弓手」。