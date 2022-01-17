﻿回應再派消費券要求﻿ ﻿財爺：紓困須更好平衡﻿

新一份《財政預算案》下月二十三日發表，因應疫情衝擊，各界都向財爺提出訴求，財政司司長陳茂波指會否再派電子消費券，聽到有支持和反對的聲音，他認為任何紓困措施需要更好的平衡，也需要市民的諒解。但工聯會表明會爭取政府派發一萬元消費券；社協亦要求在抗疫上撥款支援失業及就業困難人士。陳茂波昨於網誌表示，下年度《財政預算案》須保留一定財政實力確保本港金融穩定。他指持續反覆的疫情帶來的不確定性，對整體經濟、社會和民生帶來壓力，力求善用公共資源，在疫情下為市民紓困、為中小企提供支持。他指近月的《預算案》諮詢中，社會對是否繼續派發電子消費券的意見不一，有人認為應繼續派發電子消費券，但也存在反對聲音，認為涉及金額龐大，應該將公共資源更具針對性地運用，也有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。他認為紓困措施一旦聚焦某群目標受眾，容易因「差異待遇」而引起反彈，被稱作「派糖」的一次過紓困措施如退稅、退差餉等，被指只惠及收入較高一群；如措施做到「普遍受惠」，也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足，故需要更好的平衡、更好的解說，也需要大家的諒解。工聯會促派萬元消費券不同團體都對政府提出訴求，工聯會昨公佈本屆立法會首年任期的十項工作，包括建議政府派發一萬元消費券，一方面希望市民可用消費券購買日用品，另一方面冀能刺激經濟。工聯會又要求調整防疫抗疫基金安排，支援受影響工人；必須在今屆政府任期前通過取消強積金對沖方案，並要求政府為低收入僱員代供強積金等。社區組織協會批評第五輪約三十五億元的防疫抗疫基金，未有惠及基層勞工，要求撥款支援失業及就業困難人士，建議過去兩年不論受聘或自僱，如申領相關基金前一個月前失業，應予以失業前工資的八成資助額；若因就業不足、工資減少至少五成的，亦可獲津貼薪金差額的八成。