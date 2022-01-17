地盤工16米高工作台墮斃

青衣發生奪命工傷，一名男工疑失足從工作平台墮下，送院搶救後返魂乏術，遺下妻子及一對年幼子女。勞工處就意外原因展開調查。西草灣路一個地盤昨午一時許，一名四十一歲姓羅男工維修支架時懷疑失足，從約十六米高的工作平台墮下，工友聞巨響到場查看，見羅男倒臥地上，頭部受傷，報案求助。人員接報到場，惟當時羅男已陷入昏迷，經送往仁濟醫院搶救後，最終不治，死者的親友即趕抵醫院了解情況。警方調查意外原因。據悉，其工作地方有機器油漬，不排除死者跣腳跌倒肇禍。據了解，死者從事支架維修工作，與太太育有兩名分別十一歲和九歲的子女，是家中的經濟支柱，詎料飛來橫禍。