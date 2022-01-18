消委會測試現形 牛丸混入豬雞肉 龍蝦丸零龍蝦

冬天吃火鍋，肉丸不可少，但虛有其名的產品，長期存在，消費者亦不以為然，消委會終於出手，揭開肉丸的真面目。繼年前有傳媒揭發市面上有牛丸混入豬肉後，消委會測試發現，市面上十款自稱為龍蝦丸的產品，竟然全部不含龍蝦，其中「iEAT」成份標示有龍蝦，海關展開調查，是否涉違反《商品說明條例》。消委會又發現，十款墨魚丸中七款含魷魚，「真地道無添加墨魚丸」的成份全是魷魚。不良商家胡亂為肉丸改名，訛稱選用高級食材，蒙騙消費者。消委會測試市面上自稱為「龍蝦丸」的十款產品，結果發現「佳宝食品超級市場」、「標記肉食」、「鯪魚佬魚蛋」、「三哥食品市場」、「青林燒烤火鍋食品」、「開心煮意」、「Grab N Cook」、「大埔振興肉丸」、「品鮮」及「iEAT」全部不含甲殼類動物的基因，即沒有龍蝦成份，連普通蝦也沒有。其中「iEAT」龍蝦丸成份標示有「龍蝦」，消委會已將結果轉交海關，研究是否有生產商違反《商品說明條例》。墨魚丸成份多為魷魚消委會又實測十款墨魚丸，七款含魷魚基因，佔比由五成五至百分百，全無墨魚含量的「真地道無添加墨魚丸」，成份全是魷魚，實際等如魷魚丸。此外，十款貢丸樣本中，五款含雞成份。至於牛丸，並非全牛，不少混入豬和雞，部份樣本牛肉只佔少數。消委會測試市面上六十款肉丸，發現二十款牛丸及牛筋丸中，十三款驗出豬和雞的基因，有八款的牛基因比例更較豬和雞少。其中「佳之選牛丸」的豬肉比例佔五成七，牛只佔四成三；藍田啟田大廈商場「新樂園魚蛋粉」的手打牛丸，豬肉比例佔五成二，牛肉只佔四成八；北角渣華道「權記雲吞麵」特級牛丸的牛基因比例最低，只佔一成三，其餘是雞肉。消委會批比例太少不合理消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，上述「名不符實」的情況並不理想，強調市民對食品的名實相符有合理期望，尤其是因宗教信仰有特定飲食習慣人士。她強調，明白牛丸牛成份並非百分百，「但唔可以係『妹仔大過主人婆』」，形容牛的成份少於百分之五十，都不合理。譚鳳儀又指，非預先包裝肉丸亦受《商品說明條例》限制，海關檢取其樣本化驗，確認是否有虛假聲明。