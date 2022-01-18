「菠蘿包無菠蘿」 廠商笑言：常識

消委會揭穿市面上有「牛丸」並非純牛丸，「龍蝦丸」更沒龍蝦，但有在內地生產肉丸的港商向本報表示，消委會以測試求真，做法並沒不妥，但強調普羅市民一般都清楚，市面上的牛丸、龍蝦丸及墨魚丸，價格低廉，不可能原全採用原材料而不加入其他成份。他又戲言，普通人也知，麵包店「菠蘿包沒菠蘿」、「雞尾包沒雞尾」，形容為「常識」，若果當局一律要求所有肉丸名實相副，真的肉丸必定加價。他指出，未來生產商或要在名稱上想辦法，如「仿龍蝦味丸」或「仿牛味丸」法，希望當局告之會否也犯法。元朗麻極手工火鍋料理負責人強調，店內所用牛丸都是每日從街市入貨，強調是「百分百純牛肉」，又指「一般高檔火鍋店，會用純牛丸，唔會買批發貨」。但他透露，純牛丸的成本，要較批發牛丸高五成以上。