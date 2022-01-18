寵物店女職員疫源仍未明 兩前國泰機艙服務員 違規外出播疫被起訴

本港正受Omicron和Delta兩種變種病毒夾擊。引發第五波疫情的兩名前國泰空中服務員，遭警方拘捕並起訴。另外，銅鑼灣寵物店女職員驗出感染Delta AY.127變種病毒，基因與上月底從巴基斯坦經阿聯酋抵港的輸入個案最相似，但兩者有十七處不同，故未找到女店員的感染源頭。漁護署已派員到寵物店，為由荷蘭入口的寵物採樣檢測。兩名前國泰機組人員涉在醫學監察期間外出，導致第五波疫情爆發，警方以違反599A章《預防及控制疾病規例》，拘捕並落案起訴兩名前國泰機艙服務員。兩人已獲准保釋，將於二月九日提堂。本港昨天新增七宗確診個案，四宗為本地個案，包括前天公佈感染源頭不明的二十三歲女子，她是銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店職員，帶有Delta AY.127變種病毒。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人的病毒基因與上月二十三日從巴基斯坦經阿聯酋抵港的個案最相似，但兩者仍有十七處不同。絲麗酒店巴籍女涉「一傳九」該Delta病毒在巴基斯坦較為流行，中心仍未找到患者的確切病源。至於涉事寵物店售賣的兔子等寵物，從荷蘭進口。漁護署昨早派員到寵物店視察，了解個案是否涉及環境因素，及店內動物的情況等。另外，本港新增少於二十宗初步陽性個案，其中九人與前天確診、疑在油麻地絲麗酒店被交叉傳染的四十三歲巴基斯坦女子相關，恐涉及「一傳九」。病人包括巴國女子完成檢疫後在深水埗大坑東邨東滿樓同住的五名家人，以及其一同檢疫的小童之四名家人，後者住深水埗元州街寶華閣，雙方曾在酒店門口接觸。當局在上述酒店取得六十多個環境樣本，當中一些樣本呈陽性，包括有確診者居住的四一三號房外的空氣清新機樣本、房內洗手間水龍頭樣本。