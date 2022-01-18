鄧鏡波書院確診學生三名非同住家人中招

灣仔鄧鏡波書院一名十九歲男學生早前確診新冠肺炎，其三名非同住家人昨天確診，包括兩名分別就讀北角蘇浙公學及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）的學生。三名新增確診者住在寶馬山珊瑚閣，包括北角蘇淅公學一名十七歲中五男生，於本月七日最後上學；以及軒尼詩道銅鑼灣官立小學一名十一歲女生，她於本月十二日仍有上學，並曾到駱克道金威商業大廈三樓一間補習社補習，同場師生要強制檢測。其餘一名病人是四十六歲外傭，曾到十九歲男病人位於油塘曦臺一座的家中打掃。而確診兄妹的母親亦初步確診。衞生防護中心稱，十九歲男病人是早前到訪北角中信證券的七十一歲確診女子之家人，疑兩人均無清晰提供相關的行蹤資料，若有人刻意隱瞞或有證據顯示延誤公共衛生措施，當局會檢視是否法律追究。