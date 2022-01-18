鎅刀刺警案中六生囚七年九月

從內地來港的中六男生許添力於二○一九年十月，在港鐵觀塘站以鎅刀割傷警員頸部，導致警員永久性聲帶受損，被控企圖謀殺和交替的蓄意傷人罪。許早前承認蓄意傷人罪，企圖謀殺罪則獲准存檔法庭。法官陳慶偉昨指本案罪行性質嚴重，雖然被告隨機挑選事主犯案，但必然早有預謀。法官信納被告有真誠悔意，並寄語他在服刑期間充實自己，判他入獄七年九個月。法官認為即使政治理念不同，也絕不容許使用暴力，因暴力無助解決政見分歧，反而會帶來傷害。本案控罪性質極為嚴重，最高可以判囚終身，因控罪背後指稱的動機，足以與謀殺相提並論。早有預謀 性質嚴重法官相信被告案發時隨機揀選施襲對象，不過明顯早有預謀，憑他當日裝扮及帶備物品，可見目的乃參與反政府示威。加上涉案鎅刀也不小，刀鋒達二點五厘米。再者，警方當時正在退回商場，與示威者並無對峙或衝突，被告行兇時沒有受到挑釁，此乃加刑因素。法庭多次強調必須保護正在執行職務的警員，而本案若事主受傷位置有一厘米的偏差，便可切斷大動脈，如沒有及時處理傷口，死亡率高達百分之百，被告刺向對方最脆弱的身體部位，暴力程度相當高。被告一早擬定遺書，可見他意志堅定。事主與家人事後被起底及恐嚇，事主兒女因而需要轉校。法庭必須要在平衡各項因素後，判處具阻嚇性刑罰，以十年監禁為量刑起點。被告審訊後認罪，獲減刑至七年九個月。被告許添力十一歲從內地來港，案發時十八歲，早前承認於一九年十月十三日在港鐵觀塘站A1出口，意圖使軍裝警員梁兆祥身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。案情指，當日警方接報有人在上址塗鴉後到場，調查完畢後收隊前往apm商場，被告突然衝前用鎅刀類鋒利物件刺向梁的頸部，隨即遭制服。