新咪錶支援多種付費方式

為配合推動「智慧出行」，運輸署昨日表示，全港約九千八百個路旁停車收費錶已完成更換為新停車收費錶，以取代舊式八達通停車收費錶；新咪錶能支援多種付費方式。運輸署由去年一月起分批安裝約一萬二千台新咪錶，預計今年上半年完成更換全部現有咪錶。新咪錶支援多種付費方式繳付泊車費，包括八達通、Visa payWave、感應式MasterCard、轉數快、支付寶香港、微信支付等，並配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，又提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，以減少車輛在道路上徘徊尋找泊位的時間及交通流量。此外，運輸署亦提醒持有易泊卡的人士如欲退款，須於六月三十日或之前前往指定的退款地點辦理手續，逾期將不獲受理。