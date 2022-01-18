大腸癌危機 及早發現可根治

林智源解釋大腸是人體重要的消化系統，總長度達1.5至2米，當中如長出瘜肉有機會變為大腸癌，而潛伏期很長不易察覺。

益生菌有助改善腸道的微生態，預防大腸癌同時提升免疫力。

如有直系家屬中有人確診大腸癌的話，應該提早接受大腸癌篩查。

大腸癌初期沒有明顯病徵，有不少病人於確診時已達晚期，所以大腸癌一直在香港癌症殺手中的頭兩名位置。事實上，由大腸內的瘜肉慢慢演變為癌症，潛伏期可以高達十年，家庭醫學專科林智源醫生建議，「五十歲以上人士應聽從政府建議及早接受大腸癌篩查；如本身屬高危的人士應更早，因為早期大腸癌是有機會根治的。」早期發現可根治大腸是消化系統的最後部份，包括結腸、直腸和肛門，大腸主要功能是吸收水份和貯存食物的殘渣，形成糞便。林醫生指出大部分大腸癌都是由大腸內壁的瘜肉（Polyps）演變而成，可是因為潛伏期長而且病徵不明顯而容易被忽略，「初期的大腸癌是可以根治的，只需要微創或傳統外科手術將受影響大腸切除，甚至不需要其他輔助性治療例如化療，所以及早接受大腸癌篩查是十分重要的。」然而，除了政府建議五十至七十五歲沒有大腸癌症狀的「一般風險」人士需要接受篩查外，個別高危人士更應及早作定期篩查。「例如家族有遺傳性瘜肉病的人，應該及早接受篩查檢測，當有直系親屬確診大腸癌，更應該提早開始接受檢測，事實上大腸癌中有百分之五是在二十至四十歲發病的。」大腸癌檢測多面睇大腸癌篩查檢測有很多不同的方法，當然以大腸內窺鏡檢查（俗稱腸鏡）檢測精確度最高，但每次需要事前服用清理腸道的藥物，以及檢查前數天飲食方面亦要配合，避免進食纖維高的食物，照腸鏡時亦需要麻醉，相對來說有一定風險，而對於一些需要長期服用薄血丸的人士，做大腸鏡檢查風險更高。林醫生說照大腸鏡始終屬於入侵性檢查，不是每個病人首次接受篩查檢測都合適，非入侵性的大便隱血測試（FIT）是普及的方案。但常規的大便隱血測試，化驗原理是從採集檢測者的大便樣本上中偵測有沒有隱藏的血液，理論上當腸道有腫瘤，糞便在通過時會沾上肉眼看不到的血，但是大腸中的瘜肉亦未必經常出血，如瘜肉在較遠的右結腸位置，糞便沾到血液亦可能在橫結腸或降結腸擦走，降低樣本準確性。林醫生有一位七十一歲男性病人半年前大便隱血測試呈陰性，半年後有一次身體檢查發現有貧血，所以再安排做腸胃鏡，發現在右邊升結腸有一個一點五厘米腫瘤。其實大便隱血檢測大腸癌靈敏度只有百分之七十至八十，對小瘜肉的靈敏度不足百分之十。香港中文大學腸道微生態科研團隊發現，大腸癌患者的腸道微生態與健康人士截然不同，當中某些腸道惡菌群與大腸癌及瘜肉的形成和發展息息相關。團隊多年來廣泛搜集亞洲人的數據，同樣只需要收集糞便樣本，去量度這些惡菌就不單可以偵測大腸癌，還可偵測到大腸瘜肉，而且靈敏及準確度比大便隱血測試更高。（偵測大腸癌靈敏度高達百分之九十四，瘜肉高達百分之四十七點二）老生常談是預防第一步林醫生說聽上來雖然是老生常談的事，但是透過實踐健康生活是預防大腸癌的最好方法，「例如少吃紅肉和加工食物，每星期最少一百五十分鐘帶氧運動，保持體重適中、不吸煙、避色飲酒，不單可以預防大腸癌，對整個人健康亦有所裨益。」當然，近年從很多科研實證中發現益生菌對腸道健康有莫大好處，同時亦有助改善免疫力，大家不妨多吃含有不同益生菌的食物，如芝士、乳酪等，亦可先諮詢家庭醫生的意見。