趁新年贏盡第一印象！

世人對外表的偏見是根生蒂固。好的外表離不開氣色好，身形矯捷，身裁適中，頭髮濃密有光澤。至於五官，是父母賜予的，無可挑剔。只要皮膚光滑，眉端目秀便是好，過度追求外表並不值得提倡。願不願意與新相識交往，一大部分原因取決於外表。至於能否深交或建立合作關係，還是取決於個人本質在是否有趣、正直。所謂有諸內形諸外，身體內在健康是值得關注。比如好氣色，需要好的生活習摜，無論作息時間、營養吸收、適量運動都需要。比如一把光澤濃密頭髮，排除遺傳基因，跟作息好、精神愉快脫不了關係。皮膚光滑則需要身體代謝正常運轉，吸收營養和修復功能強。NEW NORDIC在港銷售的五款保健品，都是從內而外給健康和外表助力的。護肝片在北美被推崇為減肥產品，因為歐美人較少患肝臟疾病，飲食導致肥胖的人多。護肝片內奶薊、朝鮮薊、薑黃等護肝草本，皆有助消化。很多歐美人餐後有腹部脹氣，服用NEW NORDIC護肝片會有明顯的改善。護肝片內還含有膽鹼，它有代謝肝臟內脂肪的功效（歐洲食品管理局認可）。生髮片得到法國實驗室驗證，結果顯示可防掉髮，使頭髮更健康美麗。生髮片有效的秘密：世界上唯一選用蘋果原花青素B2的生髮保健品，更有小米中的栗素，問荊裏的有機硅。每天只需一片，能給髮囊提供必需的營養。助眠片用草本成分安全調理睡眠，可安心長期服用。膠原蛋白片可在14天內減少細紋。藍莓片重新於屈臣氏門店上架。NEW NORDIC迎新年全線八折優惠，截止到本月27日，單盒即有優惠。生髮片在全線屈臣氏門店及網店、萬寧部分門店有售。護肝片在華潤堂全線門店和屈臣氏部分門店有售。其他產品在屈臣氏有售。更多產品信息請訪問NEW NORDIC官網。官網同時八折優惠，全港免運費。歡迎隨時郵件聯繫info@newnordic.hk或是聯繫NEW NORDIC Facebook和IG。