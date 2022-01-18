﻿消會測試49款咖啡 95%驗出含致癌物﻿

不少打工仔每日都會飲咖啡提醒。消委會測試四十九款不同種類的咖啡產品，當中四十七款樣本檢出基因致癌物「丙烯酰胺」，即九成半皆含致癌物，並以即溶咖啡粉的含量較高，但全部樣本的「丙烯酰胺」檢出量都符合歐盟訂立的基準水平。消委會建議，市民留意咖啡飲用量及頻密程度，以減少攝入丙烯酰胺的機會及避免攝入過量咖啡因。今次測試四十九款不同種類的咖啡產品樣本，包括十款咖啡豆、九款咖啡膠囊、十六款咖啡粉和十四款即溶咖啡粉樣本，當中四十七款樣本都檢出基因致癌物「丙烯酰胺」，以即溶咖啡粉的「丙烯酰胺」含量最高，由一百六十微克至七百九十微克不等；只有咖啡膠囊「The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules-medium roast」及咖啡粉「OPAL Coffee Toraja Drip Coffee蘇門答臘滴濾咖啡」沒有驗出。含量低過薯片薯條消委會表示，未成熟的咖啡豆於高溫烘焙下會形成基因致癌物和神經毒性物質「丙烯酰胺」，即使在咖啡中的含量較薯片、薯條等煎炸食物低，仍要留意咖啡的飲用量和頻密程度，以減少攝入「丙烯酰胺」的機會。測試又發現，各樣本檢出的咖啡因含量懸殊，即溶咖啡粉由於經過提取和濃縮處理，其平均咖啡因含量較咖啡豆、咖啡膠囊及咖啡粉樣本為高。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，一般成年人的建議咖啡因攝入量每天不超過四百毫克，按樣本標示的沖調方法計算，飲用一杯咖啡因含量最高的咖啡樣本，便可攝入約二百九十五毫克咖啡因，建議應留意每日咖啡因的攝入量。