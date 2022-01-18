超市半年加價1.5% 尿片差價懸殊超市半年加價1.5% 尿片差價懸殊

消委會分析四間大型超市及食品店，在去年六月至十一月超過七百件貨品的售價，發現平均售價半年間增加百分之一點五。四間超市及食品店包括百佳、Market Place by Jasons、AEON及大昌食品，涵蓋「早餐食品」、「糧油食品」及「個人護理」三類貨品，共七百件貨品。在三類貨品中，「早餐食品」的升幅最大，達百分之二點四，平均售價由三十七點三元增至三十八點二元。各超市售賣同一款貨品的價格可以相當懸殊，例如嬰兒紙尿片褲在不同超市的差價，由二十四點七元至最大的五十二點九元，而超市減少優惠及生產商縮減產品份量，等同變相加價，當中一間超市的優惠數量由去年六月的四千四百〇九項，大減三百一十項至十一月的四千零九十九項。消委會分析四間大型超市及食品店，在去年六月至十一月超過七百件貨品的售價，發現平均售價半年間增加百分之一點五。四間超市及食品店包括百佳、Market Place by Jasons、AEON及大昌食品，涵蓋「早餐食品」、「糧油食品」及「個人護理」三類貨品，共七百件貨品。在三類貨品中，「早餐食品」的升幅最大，達百分之二點四，平均售價由三十七點三元增至三十八點二元。各超市售賣同一款貨品的價格可以相當懸殊，例如嬰兒紙尿片褲在不同超市的差價，由二十四點七元至最大的五十二點九元，而超市減少優惠及生產商縮減產品份量，等同變相加價，當中一間超市的優惠數量由去年六月的四千四百〇九項，大減三百一十項至十一月的四千零九十九項。