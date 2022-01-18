李卓人涉管制區放氣球 表證成立下月裁決

民陣去年元旦在金鐘舉辦「釋放政治犯」汽車巡遊，前支聯會主席李卓人涉嫌在請願期間，放飛一個連「釋放政治犯」直幡的氫氣氣球，另疑以手阻擋高級督察鍾廷森。他否認在管制區域放飛氣球及阻差辦公兩罪昨受審。裁判官葉啓亮裁定本案表證成立，李卓人不自辯，案件押後至下月十五日裁決。本案被告為李卓人及曾健成，早前已承認放飛氣球罪，被罰款二千五百元。鍾廷森指，當日看見曾手持一個體積超過兩米的氣球連橫額，該位置鄰近中環碼頭，認為會對公眾造成影響，遂上前給予警告。之後二人步往立法會道行人道，鍾發出第二次警告，李曾向記者稱：「一陣放氣球，記得影埋『煲底』。」鍾表示，相信李欲放飛它，故給予第三次警告。鍾廷森於庭上供稱，在警告無效後向二人表明氣球須沒收，李曾表示：「唔得」，並將繩尾交給曾，他上前阻止時遭李張開雙手阻攔，未幾氣球已升空。