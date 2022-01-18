姜嘉偉大鬧報案室 狂撳飛及襲警被捕

人稱「姜牧師」的Free HK Media網媒創辦人姜嘉偉，早前涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」被捕，據悉昨早他到屯門警署報到時，大鬧報案室，並用頭撞傷一名男警員，被警方以涉嫌阻礙警務人員執行職務及襲警拘捕。目前他正被扣留調查。消息指，姜嘉偉昨日本應該早上十一時到屯門警署報到，但他提早到達報案室，於是警員叫他在報案室坐低等待。後來姜在報案室座位打橫躺下，表示要休息，人員於是上前勸喻，但姜情緒開始激動，於報案室大吵大鬧及舉起手機拍攝，人員向其多次作出警告，及後姜更不斷於報案室「撳飛攞籌」，阻礙其他市民取票，並用手機拍攝到進入警署報案人士。最後人員多次警告無效，姜涉嫌阻差辦公被拘捕，期間人員發現姜滿身酒氣，並於其座位下發現一瓶「真露」酒。警員搜身期間，姜更情緒激動，用頭部撞傷一名男警員，故再以涉嫌襲警將他拘捕。