十工人追薪百多萬 兩危坐天橋被勸服

北角七姊妹道健康邨外牆維修工程發生追討欠薪糾紛，涉及薪酬百多萬元，其中約十名工人昨抵達現場追討，有兩人情緒激動，坐於行人天橋圍欄外危坐抗議，警方將該段馬路封閉，擾讓兩個多小時終把他們勸服返回安全位置。昨晨八時許，約十名工人抵七姊妹道健康邨拉橫額抗議，指去年八月開始，有五十名工人先後替大判公司開工，為該邨外牆進行維修工程，涉及泥水、水喉、搭棚等，惜從去年八月至上月，公司一直無糧出，涉款達百多萬元，年關將至，一行人前往房協辦公室申訴，要求協助追討欠薪。工友掛上「無錢過年慘慘慘」等橫額。及至近中午，兩名工人情緒激動，攀出行人天橋圍欄外危坐邊緣。警方及消防員到場，封路並開出救生氣墊戒備，警方談判專家到場勸喻，擾攘至下午約二時，成功把兩人勸服返回安全位置。房協仍作協調跟進。