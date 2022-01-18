研縮拓地建樓流程 料發展局半年完成

房屋委員會昨舉行會議，通過二○二二至二三年度的機構計劃；會上有委員關注政府發展房屋的流程繁複，房委會主席、運輸及房屋局局長陳帆表示，特首早前已邀請發展局，就開拓土地及發展規劃壓縮流程，期望半年內完成檢討。會上有委員關注，部份綠置居的單位面積較細，對公屋戶吸引力低，陳帆指政府日後在檢視土地用途，會盡早做決定及設計，並會保持彈性，令單位規劃能對應受眾的需要。對於有委員建議房委會可考慮輸入外勞，降低建築成本，令單位能以更低價錢出售，陳帆認為這是整個香港需要考量的問題。另外，會上通過房委會未來五年的財政預算及預測。房屋署助理署長梁燕芬表示，去年四月房委會的現金及投資結餘為五百七十九億元，預計到二○二六年三月底會降至約五百七十七億元，相信仍可應付未來五年的經常開支。