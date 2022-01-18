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網上直播談詐賭 劉偉健：我是垃圾

2022-01-18 列印
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曾奪得電競世界冠軍的香港電競選手劉偉健（Toyz），去年九月涉嫌在網上販賣大麻毒品被台灣警方拘捕，至今年一月三日才獲釋，惟近日又被前同事踢爆涉及詐賭。直至前日現身另一網紅的網上直播，說明詐賭案件經過，其間一度哽咽落淚，自稱「我是垃圾」。

劉偉健承認三次詐賭，金額上千萬台幣，坦言因為頻道經營遇到問題，不知道自己為何會「理智線斷掉」，作了偏門事情，更直言「我是垃圾沒有錯」，其後更情緒激動哽咽，指他的行為傷害身邊很多人。而有關涉毒部份，因為仍在調查不便公開。他又指未來不會在台灣，因會被遣返香港。

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