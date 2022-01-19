銅鑼灣寵物店顧客亦中招 恐爆新變種 進口倉鼠帶Delta 全港撲殺2000隻

全球首次發現

■漁護署署長梁肇輝。

銅鑼灣寵物店Little Boss女店員確診Delta後，再多一名顧客中招，當局追查病毒源頭，有驚人發現，在店內十一隻由荷蘭入口的倉鼠驗出病毒，為世界首例。即使未確定是「人傳倉鼠」或「倉鼠傳人」，當局為切斷病毒傳播，下殺鼠令，市民由去年十二月二十二日或之後購買的倉鼠，要交漁護署人道毁滅，料涉二千隻。政府同時要求全港倉鼠店停業，並呼籲公眾切勿隨處棄置倉鼠。Little Boss女店員感染Delta，源頭不明，一名六十七歲女顧客亦中招，她本月四日與女兒買倉鼠，同月八日再到店內換倉鼠籠，逗留十分鐘，由女店員接待，雙方距離約一米。女顧客住在香港仔嘉隆苑嘉昇閣，本月十二日發病，同日向醫生求診，四日後提交樣本呈陽性，病毒量高；其丈夫亦初確。除本月十日外，本月七日至十五日約有一百五十人須檢疫。漁護署籲交出倉鼠 主人強檢漁護署派員到Little Boss採集一百二十五個樣本，包括七十八隻倉鼠、龍貓及兔子，在十一隻倉鼠身上驗出病毒；又到店方在大埔太平工業中心的中轉倉收集環境樣本，部份呈陽性。衞生防護中心總監徐樂堅表示，女店員無到過中轉倉，倉鼠從荷蘭進口，疑最少有兩個傳播可能性：一是女店員與顧客之間傳播，正調查小動物受感染的原因；二是直接或間接由倉鼠傳人。他認為，由於倉庫環境樣本呈陽性，有機會在倉鼠進口時即帶毒，當中去年十二月二十二日及本月七日進口兩批次倉鼠的風險較高。漁護署署長梁肇輝宣佈，考慮到公共衞生，全港三十四間倉鼠店即時停業，署方會派人檢走倉鼠檢測並「人道處理」，而在其他動物的檢測呈陰性，各店方可復業。他強烈建議於上月二十二日或之後，市民在任何地方購買的倉鼠，交署方「處理」，主人亦要強檢。他估計，連同Little Boss及其倉庫內的小動物，約二千隻須「處理」。梁公佈，即時停止倉鼠及細小動物進口。被記者多次質問為何未證實倉鼠輸入病毒就大開殺戒，是否不尊重動物生命？他指，有資料顯示倉鼠可將新冠病毒傳給其他動物，亦可能傳人，平衡風險與動物福利之間，須盡快解除潛在風險，並隔斷倉鼠與市民的接觸，認為是「穩陣」做法。記者致電漁護署熱線2691 2269，對方指由今早九時起可親身帶倉鼠到沙田新界南動物管理中心，簽署棄養同意書，當局不設賠償，主人不能再過問倉鼠情況。袁國勇指做法明智政府專家顧問袁國勇認為，當局做法果斷明智，歐洲曾撲殺數以萬計帶毒貂鼠，若香港產生由倉鼠變異、傳染力更強的病毒，將會「好弊」。另一專家顧問梁卓偉指，最大機會是進口倉鼠批次受感染，被分發至寵物店後感染店員，再傳染顧客，呼籲市民合作，配合人道毀滅倉鼠計劃。相關新聞詳刊P2版本報記者