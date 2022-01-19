巴裔婦群組增一學生染疫 同課室考試同學須送檢

一名巴基斯坦裔女子從隔離酒店返回社會後確診變種病毒Omicron BA.2，並傳染予九名親友，其中兩名兒子就讀於美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）。該校一名曾與確診兒子同場考試的學生亦初步確診，在同一課室考試的學生須送檢疫。本港新增十八宗確診個案，其中十一宗是本地個案，全部與早前個案相關，包括巴裔女患者的五名同住家人，他們住在大坑邨東滿樓，都無打新冠疫苗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，巴裔女患者丈夫無業，平時會到南昌街閒逛及吸煙，另外兩名分別十四歲及十六歲男童就讀於美孚地利亞修女紀念學校（百老匯），該校一名曾與確診兒子同場考試的中三學生亦初步確診。張稱，兩人並不相熟，曾在同一班房考試，懷疑班房有傳播，同場的同學須檢疫。巴裔女患者與一名小童在酒店檢疫，小童的四名家人確診，住長沙灣寶華閣，包括一名任職foodpanda外賣員的二十九歲男子，主要在深水埗區送外賣；及一名就讀深水埗李鄭屋官立小學的九歲男童。張竹君指，兩個家庭都在深水埗居住，呼籲區內居民自願檢測。另有十多宗初確，包括一名二十六歲女子，感染源頭不明。她住在美孚新邨三期，在英皇道的學之園幼稚園（君豪峰）任教，近日曾到尖沙咀K11、DON DON DONKI、海港城等。就女幼師的住所樓下為美孚地利亞修女紀念學校（百老匯），她指會再調查女幼師與染疫學生曾否接觸。仁濟病人照腸鏡 入院篩查陽性此外，一名七十九歲外科男病人昨日到仁濟醫院進行大腸內窺鏡檢查，入院篩查檢測初步呈陽性，病人現時於隔離病房接受治理。暫時有一名外科醫生及一名護士因未有戴上護目裝備而初步被列為密切接觸者；與該名病人身處同一房間的病人，亦被初步列為密切接觸者。