工會倡航班到港後 先消毒後清潔

本港兩名機艙清潔員先後確診。多個民航工會去信運輸及房屋局局長陳帆指兩名機艙清潔人員懷疑在工作期間受感染，引致員工極度憂慮。工會指航空公司有責任提醒機組人員及乘客，保持機艙的衛生清潔；建議不論貨機或客機，所有航班到港後，一律先進行消毒，再讓機艙清潔員進入機艙內清潔，避免有機艙清潔員或其他地勤人員經此渠道感染。