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林村香港許願節 連續第二年取消

2022-01-19 列印
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農曆新年，不少市民都喜歡到大埔林村祈福及拋寶碟，不過因應疫情，大埔林村舉辦的「香港許願節」連續兩年取消，許願樹廣場召集人鄭倫光表示，因應政府收緊社交距離措施，許願樹廣場年初四之前不會對外開放，至於何時重開，要視乎政府的防疫措施會否調整。

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