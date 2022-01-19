林村香港許願節 連續第二年取消

農曆新年，不少市民都喜歡到大埔林村祈福及拋寶碟，不過因應疫情，大埔林村舉辦的「香港許願節」連續兩年取消，許願樹廣場召集人鄭倫光表示，因應政府收緊社交距離措施，許願樹廣場年初四之前不會對外開放，至於何時重開，要視乎政府的防疫措施會否調整。