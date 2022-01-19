全港學童即將接種新冠疫苗 科研證實「青春雙岐桿菌」 可提高疫苗成效 增強保護力

良好腸道微生態對提升疫苗功效有顯著的幫助

中大及港大是全球首個利用人體作臨床研究，證實適當補充青春雙歧桿菌可提高體內抗體水平，調節腸道微生態的方式既安全又健康、副作用少，有助減少對藥物的依賴，勢將成為提升疫苗效用及安全的嶄新方向

Omicron新冠變種病毒襲港，第五波疫情持續嚴峻，政府即將允許全港約40萬學童可接種新冠疫苗，相信不少家長的心情也十分矛盾，一方面感覺有解決辦法；另一方面憂慮小孩經接種後，會不會導致他們的身體出現甚麼反應？良好腸道微生態 提升疫苗功效早前香港中文大學腸道微生物研究中心一系列研究指出健康的腸道微生態主宰人體免疫力對抗新冠病毒及增強疫苗成效；然而，不健康的腸道微生態不單削弱產生抗體的能力，還有可能引致炎症風暴，增加副作用的風險。腸道細菌生態環境（微生態）主宰人體免疫力以對抗病毒侵襲，在健康的腸道微生態環境中，壞菌被益菌壓制，不能接近腸道黏膜。相反地當壞菌大幅增加，就損害腸黏膜，病毒便趁機入侵。過去中大的研究指出良好的腸道微生態，不單止有助對抗新冠變種病毒，原來對提升疫苗效用亦有顯著幫助。研究比對重整了腸道微生態平衡與否的群組對疫苗的反應，當中健康的腸道微生態能抑制促炎反應，增強病毒抗體水平；可以抑制接種新冠疫苗後的炎症細胞，令發炎指數下降，或可減少疫苗引發的異常免疫反應。腸道缺乏「青春雙歧桿菌」接種新冠疫苗後抗體水平低新冠疫苗抗體水平會隨時間下降，疫苗的成效再度備受關注。中大與港大研究團隊於去年四月至八月期間共招募138名成年人士參與研究，全部均已接種兩劑新冠疫苗。參加者年齡介乎18歲至67歲，於接種疫苗前及接種第二劑疫苗後一個月分別提供血液及糞便樣本進行分析，以量度抗體水平及腸道微生態。研究結果發現，超過一半接種科興疫苗的人士未能達到預期的抗體水平，與他們腸道內缺乏青春雙歧桿菌息息相關。而接種復必泰疫苗的群組亦有類似發現，缺乏包括青春雙歧桿菌的兩種細菌的人士，接種後的抗體水平亦較低。雙歧桿菌是一個益生菌家族，研究證實只有「青春雙歧桿菌」能調控接種疫苗後的抗體反應。此菌在出生後便存在於人體腸道內，但隨著年齡、飲食、壓力和使用抗生素等多個因素導致其數量下降。它可抑制病原菌的生長繁殖，修復受損的腸道黏膜，並與腸黏膜相互作用形成生物學屏障，阻止病原菌的入侵，維持腸道正常菌群平衡，保護人體免受病原菌侵害，還可刺激腸道免疫系統，提高人體對自身疾病的治癒能力。逾85%的香港市民腸道內缺乏「青春雙歧桿菌」不幸地，此菌不能透過日常飲食補充，而市面上含有「青春雙歧桿菌」的營養補充品亦寥寥可數。箇中原因是此菌比較脆弱，要維持它的活菌量便需要特別的鎖菌技術，所以大家在選擇補充劑時需加倍留意其成份說明。中大團隊早前完成的一項2,000名香港市民的研究，發現85%的受訪者腸道內缺乏或甚至完全失去「青春雙歧桿菌」。疫苗要發揮作用 需腸道微生態幫忙無論大家準備去接種第三劑或初次接種疫苗，專家建議在接種疫苗前首先優化腸道微生態，以提高免疫力及增強新冠疫苗的中和抗體水平。最便捷的優化方法莫過於服用含有青春雙歧桿菌的「微生態免疫力配方」，配方適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。食用方便，每日一包，可直接加於清水、食物、非酒精非碳酸類飲品（低於45℃）中攪拌然後食用。可於任何時間服用，建議隨餐食用效果更好。人體免疫系統是一把『雙刃劍』，接種疫苗可以刺激免疫系統產生保護抗體，但免疫反應一旦失控亦可能引起副作用。尤其是對即將接種新冠疫苗的學童、60歲或以上的長者、糖尿病患者、肥胖人士及其他長期病患者皆十分重要。