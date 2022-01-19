袁國勇坦言不明確診持續 農曆年前沒機會清零 林鄭：晚市堂食不放寬

本港限制社交距離措施延長至下月三日，即大年初三。就政府專家顧問梁卓偉日前建議，若食客「坐疏啲」可讓食肆重開早輪晚市，但特首林鄭月娥昨表明，目前無計劃放寬晚巿堂食。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，要看源頭不明個案能否調查清楚，但坦言不明確診持續，農曆新年前沒機會清零。本港限制社交距離措施延長至下月三日，即大年初三。就政府專家顧問梁卓偉日前建議，若食客「坐疏啲」，可讓食肆重開早輪晚市，但特首林鄭月娥昨表明，目前無計劃放寬晚巿堂食。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則認為，要看源頭不明個案能否調查清楚，但坦言不明確診持續，農曆新年前沒機會清零。爭取農曆年前發抗疫補貼林鄭月娥昨天指出，本港社區的傳播仍然令人關注，目前無計劃放寬晚巿堂食。她指會爭取在農曆新年前，發放第五輪防疫抗疫基金的部份補貼金額，指有人將今次的支援金額與上一輪比較，但強調今次收緊防疫措施的時間較第四波疫情短，政府會視乎疫情變化、防疫措施對處所、營運者等影響而提供支援，承認每次支援都無辦法滿足業界要求或完全彌補業界認為的損失。她又提及，《財政預算案》正進行諮詢，近幾年《財政預算案》都是一個利民紓困的機會，具體的支援方案會留待財政司司長處理。六類受停業影響處所業界昨發聯合聲明，促請當局「精準抗疫」，避免「一刀切」的停業處理手法。袁國勇表示，當局能否在初四放寬措施，最重要是看本港出現多少宗源頭不明個案，如所有源頭都查明，只要當局要求所有接觸者檢疫，亦能斬斷傳播鏈。他又指，如本港每日仍有新的源頭不明個案，現時距離農曆新年，只餘兩周，已沒機會在新年前完全「清零」。