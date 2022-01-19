浸大：「雙酚S」增乳癌風險

化學物質「雙酚S」以往被廣泛應用於生產嬰兒水樽、食物及飲料容器及餐具中作增塑劑，以及於列印收據的感熱紙中作顯色劑等。浸會大學研究發現，雙酚S令乳腺腫瘤增生，推斷可能增加人類患乳癌風險，建議市民接觸購物時的機印收據等使用雙酚S的產品後，最好洗手，購買嬰兒水樽及食物容器時，亦要看清楚成份。浸大研究發現，在小鼠模型中，不同劑量的雙酚S暴露，與乳腺腫瘤增生和惡化相關，團體將人的乳腺癌細胞移植至三組小鼠身上進行實驗，並每日注射雙酚S作研究，發現雙酚S會增加腫瘤的大小及重量，低劑量的組別腫瘤增生十三倍（大小）及十一倍（重量），高劑量則會增生四倍（大小）及四點五倍（重量）。或需尋較安全替代品團隊觀察到，高劑量雙酚S或最終令腫瘤惡化。浸大化學系講座教授、環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦指出，研究顯示雙酚S或與乳腺腫瘤增生有潛在關聯，業界或需尋找較為安全的替代品。