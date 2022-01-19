去年疫情緩和，就業情況有改善，失業率跌至近兩年低位。統計處昨公佈，本港去年十至十二月的失業率為百分之三點九，較九月至十一月下跌零點二個百分點，連跌十個月。失業人數在去年十月跌至十四萬三千三百人，較九至十一月減少約一萬四千七百人。統計處指，就業不足亦跌至六萬六千八百人，減少約三千二百人。在各行業當中，幾乎所有主要經濟行業的失業率在十二月均見下跌，其中餐飲、零售、建造業及教育業都有相對明顯的跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於運輸業及教育業。勞福局局長羅致光提醒，近日出現新一波本地疫情，以及收緊社交距離措施，與消費相關行業在短期內會面對一些壓力，但在政府「防疫抗疫基金」下的新一輪措施應能提供紓緩作用，預料勞工市場未來數月的發展，將取決於本地疫情及經濟復甦的步伐。