  • 2022年1月19日 星期三
  • 15º
  • 80%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 張家朗李嘉欣Omicron檢測消費券

日報新聞 > 港聞

「饒宗頤血化館」 九巴顯示屏蝦碌

2022-01-19 列印
Previous Next

電腦出錯不時發生，近日有網民發現，九巴巴士的路線顯示屏出現蝦碌錯誤，「饒宗頤文化館」竟然變成「饒宗頤血化館」。
  饒宗頤文化館在社交平台表示，已通知九巴公司，希望盡快處理及修正。九巴公司回應指，九巴已經要求承辦商盡快修正，並調查出錯原因。

不少網民亦分享更多蝦碌錯誤，例如「香港真光書院」變成「香港真兇書院」、「福來邨永樂樓」驚變「瘋來邨永數樓」、「形點」變「形餿」，以及「屯門消防局」變「屯門消車局」等，有網友笑言，「新站名」好似變成恐怖片。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd