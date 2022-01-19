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日報新聞 > 港聞

美股中段跌571點

2022-01-19 列印
美國十年期國債息率上升，再加上重磅金融股高盛季度業績遜預期，外圍股市昨晚全線下挫。杜指中段報三五三四○點，跌五百七十一點；納指則報一四七○○點，跌一百九十三點。滙控美國預託證券價格見五十四點六二港元，升零點零七港元；騰訊則見四百四十三點八港元，跌九港元。

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