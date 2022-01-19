發動抵制電視台影響廣告流向 「黃色市集」統籌大數據攻擊「藍營」商戶吸金

支援黑暴為名而衍生的「黃色經濟圈」，至今仍然活躍，最新一期《東周刊》報道，有不少網絡平台專門組織商家加盟，以及維繫消費者光顧。他們都是靠發佈煽動「仇恨」文宣，意圖左右市民的日 常消費習慣從而吸金。其中「夠薑媒體」長期搞市集，以高達三千元呎價，月租蚊型攤檔掠水；「和你查」統籌黃店大數據，更涵蓋「打手」組織，攻擊他們列為「藍營」商戶，如發動抵制電視台的節目及其廣告商。據《東周刊》報道，有人打着「黃色經濟圈」旗幟大舉吸金，一九年底多個黃店聯盟、資料庫及網上地圖湧現，其中一個黃店聯盟平台「和你查」，積極與這些組織結盟，甚至交換資料，統籌黃店大數據，列出超過七千五百間商店、組織或人物，讓「同路人」光顧或贊助。該平台替每一個名單上的成員設立專頁，列出聯絡方法、網址。同時設立多個廣告套餐吸金，凡商戶想在指定專頁上架兩個月及獲最佳排位，就要上繳一千元。若所有名單上的商店或人士均購買廣告，平台每月收入可以超過三百五十萬元。部份專頁更涵蓋一些「打手」組織，攻擊他們列為「藍營」商戶。例如「sayno4tvb」就專門發動抵制電視台的節目及其廣告商。該網站着力整合相關廣告商名單，並號召網民去他們指定的廣告商社交網頁，作負面留言，逼對方撤銷廣告，意圖令商家將廣告費流向黃營媒體。一九年八月成立的「夠薑」近期幾乎每個月都有黃店市集，目前在旺角朗豪坊對面一個地舖搞「隱世市集」，面積逾八千平方呎，市值租金約三十八萬元，即呎價四十七元左右。場主將舖劏成約三十個攤檔。據了解，各攤檔月租約一萬八千元，日租約六百元。有地產經紀說按三十個攤檔全數出租計，「夠薑」每月最多有五十四萬元收入。還有，該市集每檔只有一張四呎乘一呎半的長枱，可用面積只有六平方呎，按月租一萬八千元計，即呎價要三千元，相當掠水。一名市集檔主說市集旺丁不旺財，已打算租期滿後離場找其他地方。產品開發方面，相信以閃卡「Yell Card」最掠水，部分設計成黃店廣告並可當作黃店優惠卡使用。前年三月推出以來，不斷改版加印，期間動員近二百家黃店設置抽卡機或銷售「Yell Card」，每包十張，約售二十多元，吸引支持者不斷揼錢集卡。另一個黃店平台「懲罰Mee」約二○年十月成立，不時「吹雞」號召黃店配合反對派陣營發動的行動。平台又借不同社會事件，宣稱黃店或同路人受打壓，煽動仇恨，繼而呼籲支持者光顧黃店。