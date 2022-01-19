觀塘鳳姐遭嫖客打甩三隻牙

一名嫖客到觀塘「鳳樓」光顧，完事後疑拒支付四千元「肉金」，與鳳姐發生爭執，有人發難打傷鳳姐，令她的三隻牙齒甩脫，警方以「涉嫌襲擊致造成實際身體傷害」將嫖客拘捕。昨早九時許，警方接獲觀塘物華街一單位內四十五歲姓溫「鳳姐」報案，指因金錢問題與「嫖客」爭執，遭對方襲擊。警員接報到場調查，在附近一帶搜查及兜截，發現一張疑屬「嫖客」的回鄉證，經初步調查後，警方以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一名四十八歲李姓男子。據悉，涉案嫖客到上址尋歡，並在鳳樓留宿，聲稱會支付四千元「肉金」。惟有人享用服務後拒付款，兩人拉扯推撞。其後，有人發難疑揮拳毆打溫女，致三隻牙齒甩脫。