觀塘鳳姐遭嫖客打甩三隻牙

昨早九時許，警方接獲觀塘物華街一單位內四十五歲姓溫「鳳姐」報案，指因金錢問題與「嫖客」爭執，遭對方襲擊。警員接報到場調查，在附近一帶搜查及兜截，發現一張疑屬「嫖客」的回鄉證，經初步調查後，警方以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一名四十八歲李姓男子。
據悉，涉案嫖客到上址尋歡，並在鳳樓留宿，聲稱會支付四千元「肉金」。惟有人享用服務後拒付款，兩人拉扯推撞。其後，有人發難疑揮拳毆打溫女，致三隻牙齒甩脫。
銅鑼灣寵物店Little Boss女店員確診Delta後，再多一名顧客中招，當局追查病毒源頭，有驚人發現，在店內十一隻由荷蘭入口的倉鼠驗出病毒，為世界首例。即使未確定是「人傳倉鼠」或「倉鼠傳人」，當局...
2022-01-19
內地春運正式展開，首日流量比去年同期上升百分之二十二，當局預計整個春運會有十一億八千萬人次，較去年增長超過百分之三十五。但同時天津疫情嚴峻，有客居浙江杭州的男子，因無法返鄉，滯留當地，竟然在路上大撒鈔...
2022-01-19
英國首相府在前年封城期間多次舉辦派對的風波愈鬧愈大，與首相約翰遜決裂的前心腹幕僚甘明斯（Dominic Cummings）周一聲稱，他可以在宣誓下作證，證明英國去年實施封城令對抗新冠肺炎疫情期間，約翰...
2022-01-19
位於九肚山傳統豪宅地段的匡怡居，起居環境舒適，私隱度亦高，儼如置身於綠色國度中。今次精選位於當中一座洋房，實用面積755方呎，間隔為4房1套2廳設計，巨廳大房優勢，內附時尚雅裝，遠望翠綠群山。匡怡居位...
2022-01-19
美國通脹熾熱，聯儲局收水步伐勢更進取，惹來市場為下周議息會議提早部署。昨日美國10年期債息再度抽升，一度衝穿1.85厘水平，創逾兩年高位，觸發市場恐慌，再加上重磅金融股高盛季度業績遜預期，美股昨晚假期...
2022-01-19
國際足協周一舉行年度頒獎典禮，曼聯前鋒C朗拿度因為去年成為國際賽歷來入球王，贏得特別獎，但他在世界足球先生選舉只得第七名，投票結果更顯示，其大部份得分來自第三世界國家或足球小國。不過這名「第三世界球王...
2022-01-19
TVB劇集《鐵拳英雄》首播七天，錄得跨平台總收視24.8點，姚子羚和陳山聰等台前幕後昨日出席記者會時均感開心，眾人更落力宣傳該劇，子羚玩遊戲時就奉旨坐人夫陳山聰大髀。談到被網民封為「年紀最大花旦」，子...
2022-01-19
銅鑼灣寵物店女店員感染Delta變種新冠病毒，源頭或有眉目，政府人員在荷蘭入口的倉鼠驗出病毒，即時下令全港倉鼠店停業，並要求市民由上月二十二日或以後購買的倉鼠，不論來自甚麼商店，應交由漁護署作人道毀滅...
2022-01-19
第四場四班一六五○米。上周三谷戰個人在《星島馬訊》的大題推介「焱焱元帥」，理由是相信牠在313場次表現大幅下滑，皆因當晚中距離賽事大利轉彎貼欄，而牠則蝕了二疊。有此推斷，除了參考當晚四場中距離賽事的三...
2022-01-19