有不法份子售賣冒牌貨物到本地及海外圖利，海關自本月七日起，一連八日展開執法，檢獲約二萬七千件冒牌貨物如波鞋、手袋及手錶等，估計市值逾一千萬元，並拘捕兩男一女，包括網店東主，當中揭發有人假貨以正價賣。海關指，早前據報鎖定位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，突擊搜查包裹，發現部份冒牌物品會運送到本地派遞，其餘則轉口至海外。人員隨即採取監控派遞行動，於荔枝角破獲冒牌波鞋及衣服的儲存倉庫及加工中心，檢獲一批冒牌貨品及包裝工具，人員遂將一名女子拘捕。據了解，涉案女子營運一間網店，她採購冒牌貨物再經物流公司運送至倉庫，經加工後售予顧客，貨品價格與正品相若，由八百至二千元不等。海關亦分別在深水埗及深圳灣搗破一個售賣懷疑冒牌物品的流動攤檔，及截查一輛載有冒牌波鞋的入境貨車，拘捕接貨男子及貨車司機。