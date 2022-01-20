多七宗本地個案 分佈各區 深水埗美孚大檢測 疫情幾個火頭

■大坑東邨東滿樓疑出現垂直傳播。

本港受Delta和Omicorn病毒夾擊。由四十三歲巴基斯坦女子引起的群組擴大，料出現三代傳播，其兩名染疫兒子就讀的美孚地利亞修女紀念學校，多三名師生染疫，而居於學校樓上住宅的一名幼稚園老師及其友人亦中招。巴基斯坦女子居住的大坑東邨東滿樓，疑似垂直傳播，居於她樓上的一家人中兩人確診。當局形容社區有明顯傳播，「幾個火頭」，特別呼籲深水埗和美孚居民檢測。本港昨日新增十六宗確診，七宗本地感染，其中五人與其他個案相關，另兩宗源頭不明。同時有十多宗初確，大部份為本地感染，部份未找到源頭。地利亞修女紀念學校群組擴大，一名十六歲3M班級學生確診，他居於東涌映灣園，為早前染疫學生的同班同學，兩人曾在上周五在同一班房考試。同校一名五十八歲2E班女教師亦初確，她居於馬鞍山，上周二、五監考。亦有一名學生初步確診，居富昌邨富悅樓，與之前個案不同班級。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直指，該校傳播奇怪，考試期間，無人傾談，師生亦少接觸，未知有否出現超級傳播。地利亞樓上住客中招一名二十六歲的女幼稚園教師亦中招，源頭不明，疑感染Omicron。她在鰂魚涌學之園幼稚園工作，與家人居住在美孚新邨三期，樓下為地利亞修女紀念學校。與女幼稚園教師一起吃飯的二十八歲男友人亦受感染，他於尖沙咀K11 Musea樓工作，居於荃灣，周一有喉嚨痛及頭痛，前日確診。此外，葵涌逸葵樓一名七十九歲男患者染疫，源頭不明。他曾在仁濟醫院做大腸鏡檢查，病毒檢測呈陽性。他平日在家樓下及公園坐及食外賣，因本身患慢性呼吸道疾病而有氣促，口罩戴不好。同大廈有一名五十三歲男患者亦染疫，是國泰外判員工，在國泰航空貨運站五樓工作，負責剷貨，不接觸貨物。兩人並不相識，住在不同座向和樓層。大坑東邨東滿樓六樓有兩人確診，包括一名四十二歲女子及其三歲的女兒，兩人住在早前確診的四十三歲巴基斯坦女子樓上。東滿樓部份環境樣本驗出病毒，包括廁所去水位、抽氣扇等，八個單位二十三名住客須撤離。多間學校有學生確診此外，多間學校有學生中招，包括觀塘凱匯三座一名十七歲學生，源頭不明，他於聖若瑟英文中學上學，上 周六發燒，周一初確，驗出帶Delta，未知是否與銅鑼灣寵物店有關，但他未曾到過Little Boss，亦無養倉鼠，當局懷疑他與寵物店群組有關。他連日到過大盛日本料理、旺角中心、新之城、樂富廣場及觀塘APM Fiesta等。香港管理業協會李國寶中學一名十六歲、3E班學生亦初步確診，周一仍有上學，前日發病，為上述地利亞修女紀念學校學童的家人。他三名朋友亦初確，分別為十一、十四及十六歲男童，為一家人，均居於東涌映月灣第七座，十四及十六歲男童就讀佛教筏可紀念中學，前日仍有上學，而十一歲男童則就讀大嶼山國際學校，上周四沒有回校，他周六曾到訪該中三確診者家中食飯，估計因而感染。張竹君指，愈來愈多源頭不明個案，社區存在隱形傳播鏈，疫情嚴峻，形容「有幾個火頭」，而當局近日在深水埗一帶收集的污水樣本呈陽性，呼籲美孚、深水埗、元州街一帶的居民自願檢測。