無懼恐嚇 每日網上巡邏 精明師奶設「打假」專頁 踢爆網購騙局

■李女士的打假專頁有接近八千個成員。

■有網民被騙後，會在打假專頁出帖提醒其他人。

■李女士曾多次收到恐嚇訊息。

網購流行，騙徒設局，陷阱處處。去年一月至十一月，警方接獲五千二百多宗網購騙案舉報，受害人合共損失三千六百萬元。有網民不齒騙徒隱身網絡，執法部門難以揪出，於是挺身而出，公開大反擊，令社交平台湧現多個「打假」專頁，踢爆懷疑掠水的購物網頁，提醒市民迴避，其中一名打假專頁的版主是一位師奶，她經常發文，揭穿網購騙局，為此多次遭人恐嚇，但師奶未驚過，天天網上巡邏，狙擊設下圈套的騙徒，成為網上打假的無名英雄。今年三十歲、育有兩名幼女的李女士，是一名家庭主婦，亦是打假專頁「專捉假網購群組討論區」的版主。這個專頁於年多前成立，會員人數接近八千，每天平均出二十個帖子，「除了我，其他成員也幫手出帖。」李說，自己喜歡網購，起初發現一些懷疑騙人的購物平台時，會私下提醒有意交易的網民，不要上當，「後來，騙人專頁愈來愈多，不能再逐個通知了，索性成立一個打假專頁，互相提醒。」李的專頁，讓受害人公開付款後無貨到的平台。她先檢視受害人帖子內容，例如是否有入數紙等，以免有人抹黑。近來多數中招者都購買平版電腦、小家電、鮑魚和盆菜等潮流貨品，「就快農曆年，大家想換電器，或買節日食品，騙徒就設局！」五原則判斷真偽她還會貼出疑似假網店資料，提醒網民勿上當，但如何分辨真偽呢？李說，她會按五個原則判斷︰一，如賣方要求入數又堅拒當面交貨，已有可疑；二，如專頁剛成立，買家要特別小心；三，網頁潮興甚麼便賣甚麼，「正常網店不會經常轉換貨品。」；四，平台經常刪除網民的留言，令人無從參考；五，貨價特低，「如早前一部咖啡機，市面賣兩千多元，有平台只賣六百元，另一款日本蛋糕，市面賣八十元一條，網上竟低至二百四十元六條，十分可疑。」被這名師奶踢爆的假專頁，多數即時暫停運作，但不久又改名重生，繼續騙人。一些騙徒不忿被她踢爆，作出恐嚇，「試過三、四次，有人發訊息恐嚇我，叫我全家小心一點。我唔怕，因為多數騙徒都不是香港人。就算是，香港是法治地方，他們也不敢做甚麼。」家人亦不反對她搞這個專頁，只叮囑小心一點。她表示，每天都要花兩個小時去打理這個專頁，但覺得能夠幫到人，辛苦也值得，「我這個專頁雖然不是太多成員，但都有一定提醒作用，起碼這八千個成員，在專頁分享消息，加強保障。」由於網上騙案愈趨猖獗，她希望消費者網購前，先詳細了解網店資料，看其他網民的評價，不要心急過數，「試過有網友被騙數千元，雖然報了警，但後來發現騙徒是台灣人，根本無法追回。」