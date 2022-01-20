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Little Boss爆疫 至今三人確診

2022-01-20 列印
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銅鑼灣寵物店Little Boss爆疫，確診女顧客的七十三歲丈夫亦都確診，加上最早確診的女售貨員，至今三人確診。衞生防護中心繼續追蹤一百四十多位曾接觸售貨員，或於店舖買倉鼠的顧客送往檢疫，又呼籲十多位使用現金的顧客盡量聯絡中心。當局昨亦指，在大埔工業邨倉庫的五十一個環境樣本中，有三十一個對新冠病毒呈陽性，而在銅鑼灣寵物店的二十九個環境樣本中，則有五個呈陽性。

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