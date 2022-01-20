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美股中段跌88點

2022-01-20 列印
美國重磅股陸續公佈業績，當中美國銀行及摩根士丹利均優於預期，美股早段上升。杜指中段報三五二八○點，跌八十八點；納指則報一四五八二點，升七十五點。滙控美國預託證券價格見五十四點三九港元，跌零點三一港元；騰訊則見四百五十一點三港元，跌四點五港元。

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