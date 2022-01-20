「藍營KOL」冼國林參選特首

「藍營KOL」冼國林昨率先宣佈參選特首（見圖），直指香港需進行大改革。本身是選委的新思維立法會議員狄志遠坦言，對冼國林參選感到唐突，認為對方並非一名具說服力的參選人；同樣是選委的工聯會副會長麥美娟指，有更多人表態參選是好事，是否給予提名言之尚早。冼國林的競選口號為「忠誠坦蕩 仗義擔當，不患得失 赤誠報港」，他在網上發佈會指或有人會質疑其決定，認為他借故提升知名度、是否「夠班」參選或「反口」等，但他強調知名度並不重要，認為自己貼地氣及近民意。