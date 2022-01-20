海關檢逾三千萬支私煙拘一漢

農曆新年將至，有不法份子疑先行囤積私煙，以穩定貨源供應。海關於過去兩周進行反私煙行動，共檢逾三千萬支私煙，市值約八千六百萬元，應課稅值約五千九百萬元，行動中拘捕一名六旬男子。海關稅收調查第一組高級調查主任葉立民表示，有不法份子趁農曆新年長假期及物流停運前，經水路走私香煙到港，收藏於僻靜的貨櫃場，以穩定私煙供應。人員在粉嶺坪輋及元朗屏山，分別截查一架貨櫃車及檢查鐵皮場，檢獲共二千萬支懷疑私煙，再在青衣一個貨櫃場內，檢獲約一千一百萬支懷疑私煙。海關相信已在農曆新年前，堵截大量私煙流入本地市場，由於數量龐大，不排除部份會轉運外地。由跨行業界別組成的「香港正版正貨大聯盟」認為私煙買賣侵蝕零售業界生意，要增撥資源予相關部門打擊走私。