美孚站Ａ出口擦身而過 女幼師遇帶病童疑九秒染疫

本港第五波新冠疫情急速惡化，昨天新增十四宗確診，十宗為本地個案，另二十多宗初確，創近日新高。日前染疫的幼稚園女教師，其病毒基因與被列為輸入個案的巴基斯坦裔婦人相同。當局追查發現，女幼師與巴裔婦兩名確診兒子，上周五曾在美孚港鐵站A出口外，相差九秒進出，擦肩而過，懷疑這次短暫相遇出現病毒傳播。衞生防護中心指，女幼師與巴裔婦兩名兒子，都乘搭港鐵上班、上學，按閉路電視拍得片段，三人本月十四日相差約九秒時間，進出美孚站A出口，於出口隧道「一上一落」，三人有戴好口罩，沒直接接觸。由於女幼師病毒全基因分析與巴裔婦百分百相同，相信一次相遇即發生病毒感染此外，女幼師的父母亦初確。港鐵回應稱得悉情況後，即時加強美孚站的清潔及消毒工作，包括安排清潔工及消毒機械人，更頻密地清潔及消毒，亦為風機清潔。同時會在非行車時間在站內深層清潔。