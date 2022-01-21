元朗店倉鼠籠帶病毒 當局：動物傳人機會增

銅鑼灣寵物店Little Boss染疫群組擴大，倉鼠把Delta病毒傳人的機會高。繼銅鑼灣店女職員先確診後，同店及旺角分店各多一名顧客初步確診，而元朗分店的倉鼠籠樣本亦對病毒呈陽性，當局直言「動物傳人嘅機會增加咗好多」。而早前染疫、帶Delta變異株的十七歲男學生，其病毒基因排序與寵物店中招女售貨員的不同，當局擔心社區存在其他不明Delta病毒源頭。政府專家顧問袁國勇指在寵物店發現的病毒，多了一個名為「D427G」的特殊突變，顯示可能是一個新的突變；若不盡快阻止傳播，可能蔓延導致另一場災難。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名在本月四日到訪旺角I Love Rabbit的顧客及另一名於本月十一日到訪銅鑼灣Little Boss的三十歲女子均初確。當局亦在元朗I Love Rabbit的倉鼠籠樣本驗出病毒，直言「動物傳人嘅機會增加咗好多」。染Delta男生 疑屬另一傳播鏈群組中，​銅鑼灣Little Boss女售貨員與六旬顧客及其丈夫的病毒基因排序有四處分別，而夫婦二人基因完全一樣。張解釋：「若由人傳人嘅基因分析，一般比較接近，假設喺動物（傳播）會有機會不是單一嘅，有機會係唔同嘅基因分析。」故她呼籲，市民要非常小心，上月二十二日後買過倉鼠的人士須盡快去做檢測，並且不應棄養有關倉鼠。至於感染Delta病毒的聖若瑟英文中學十七歲男學生，病毒基因排序與Little Boss女售貨員不同。張指，男病人沒有養寵物或到過寵物店，感染源頭好可能是人傳人，但難以估計是第幾代傳播。而曾到男病人家中用膳的三名學生亦確診，其中一人就讀大嶼山國際學校，另外兩人讀佛教筏可紀念中學，其中一人班上一名同學亦初確，全班師生須檢疫。另外，一名住香港仔中心港昌閣的八十二歲男子亦初步確診，他每朝會與妻子到龍薈食早餐。張稱，上述六旬顧客的丈夫亦曾到龍薈食午飯，兩人都帶有L452R變異株，正調查兩宗個案是否相關，呼籲曾光顧的食客盡快檢測。由於在香港仔有污水樣本呈陽性，加上有初確患者住在香港仔中心，相關污水樣本涉及的二十多棟大廈居民要接受檢測。