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日報新聞 > 港聞

增逾20宗初步確診 三源頭不明

2022-01-21 列印
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隨着病毒隱形傳播鏈增多，第五波新冠肺炎疫情升溫，本港社區「火頭」驟增，昨天一日內出現二十多宗新增初步確診個案，為近期新高，當中至少三宗屬感染源頭不明。

其中一名居住在長沙灣長欣樓的二十四歲社工助理初確，她在葵涌工作，於本月十日曾到訪東涌東薈城Starbucks，本月十五日至十六日在恒豐酒店Staycation，其後於本周一不適，翌日檢測呈陽性。另一宗初確個案為一名三十七歲女子，住荃灣名逸居一座，在觀塘做售貨員，曾訪荃灣牛奶冰室、新禧茶餐廳、海逸皇宮等食肆。

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