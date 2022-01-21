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日報新聞 > 港聞

美股中段升342點

2022-01-21 列印
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美國三大指數周三急挫後，昨晚都反彈，杜指中段報三五三七○點，升三百四十二點；納指則報一四六○○點，升二百六十點。滙控美國預託證券價格見五十三點八六港元，跌零點五四港元；騰訊則見四百七十一點九六港元，升六點三六港元。

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