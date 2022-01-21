北京市朝陽區本周二發現一名核酸檢測呈陽性的男子，在十八天裏打散工的工作範圍涉及二十多個不同的地點，有多日更是凌晨開始工作，被網民稱他是「流調（流行病與調查）中最辛苦的中國人」。及後更揭他目的是為了尋子...

2022-01-21