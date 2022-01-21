寵物店爆疫，昨續有市民交出倉鼠給漁護署人道毀滅，有義工到場搶救，游說市民轉交他們照顧，但有市民形容如「搶鼠」。亦有專家指倉鼠是寵物，無法與殺雞及水貂以防疫相提並論。有義工到漁護署新界南動物管理中心救到數隻倉鼠；但有寵物主人形容「攔途截劫」，「佢哋咁多人拿走我隻倉鼠都沒辦法」，對此十分無奈。政府專家顧問袁國勇因支持殺鼠收到恐嚇電郵，昨指對市民失去倉鼠深表同情，承認科學不能解決「情」這個議題；支持殺鼠的政府專家顧問許樹昌亦指收到恐嚇電郵。但中大生命倫理學中心副總監鍾一諾認為倉鼠是寵物，與人建立關係，隔離倉鼠會較為人道。