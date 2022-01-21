深水埗美孚新檢測點秩序良好

深水埗區懷疑出現隱形傳播鏈，政府呼籲在深水埗和美孚居住及工作的人士「願檢盡檢」，並在昨日開放八個檢測點，其中白田社區綜合大樓和深水埗楓樹街遊樂場的檢測點，昨早分別有數十人輪候做檢測，秩序大致良好，有巿民表示用了十五分鐘便完成檢測，又指自己響應政府呼籲前來檢測，但不擔心社區會出現大爆發。白田社區會堂的社區檢測中心，及深水埗楓樹街遊樂場採樣站早上八時至晚上八時開放；長沙灣體育館、荔枝角公園入口、保安道遊樂場採樣站則早上九時至晚上九時開放；大坑東社區中心、麗閣社區會堂、長沙灣遊樂場由早上十時至晚上時開放。不過，部份居民對檢測反應不積極，疑與農曆新年將至，不想一旦陽性要入住竹篙灣過年。