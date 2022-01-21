胡兆英被控合謀定價 錦倫旅運罰417萬元

本港再現一宗旅遊服務合謀定價案件，涉及旅遊景點門票及車票價格安排，競爭事務委員會昨日表示，在競爭事務審裁處向四間公司，以及錦倫旅運董事總經理、旅遊業議會前主席胡兆英展開法律程序，其中要求對錦倫旅運被罰款超過四百一十七萬元；胡兆英則三年內不得擔任董事。競委會指，錦倫與 Tink Labs Limited兩間互為競爭對手的旅遊服務供應商，於一六年至一七年期間，協議訂定他們在香港九個酒店集團旗下酒店內銷售的旅遊景點門票及車票的價格，包括8度海逸、恆豐、海景嘉福及另外六個酒店集團。有關酒店集團以及當中一間酒店內的旅遊櫃枱營辦商，擔當「促成者」的角色，在兩名競爭對手之間傳達定價資料，積極協助落實合謀定價安排。競委會有合理理由相信，相關安排損害競爭，違反《競爭條例》的「第一行為守則」。調查期間，競委會與相關人士達成合作協議，宣佈所有合作答辯人違反「第一行為守則」或牽涉入違反該守則，包括對錦倫旅運罰款四百一十七萬七千元罰款；向海景嘉福洲際酒店罰款一百六十萬；向合作答辯人收取競委會的調查費用及訟費；胡兆英三年內不得擔任董事。至於沒有與競委會訂立合作協議的8度海逸酒店及恆豐酒店，競委會向審裁處申請命令，宣佈答辯人違反「第一行為守則」，並向他們施加罰款等。競委會行政總裁畢仲明強調，案件中的合謀安排，影響有意遊覽香港熱門景點的消費者。