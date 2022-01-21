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日報新聞 > 港聞

青年販運38萬元冰毒被捕

2022-01-21 列印
■警方拘捕一名青年。
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再有青年涉「販毒」被捕，前途斷送。警方前日在旺角檢獲懷疑冰毒，涉市值約三十八萬元，初步相信毒品供應東九龍區娛樂場所。

警方經過深入調查後，前晚十一時進行打擊毒品行動，於旺角黑布街四喜樓單位外截查一名目標男子，並在他身上檢獲約一百六十克懷疑冰毒。
  人員隨後將男子押返寓所作進一步搜查，警方在單位內檢獲約三百零六點四克懷疑冰毒，檢獲的毒品總市值約三十八萬元。

人員以涉嫌「販毒」將二十歲本地男子拘捕。據了解，被捕人報稱無業，相信毒品供應東九龍的娛樂場所。警方指不排除有更多人被捕；販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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