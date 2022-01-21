疫境上下一心 會展贏44項殊榮

去年在疫情影響下，會議展覽業受到衝擊；但香港會議展覽中心（管理）有限公司憑着團隊精神，成功在多個領域中取得合共四十四個獎項及認證，當中包括兩個「最佳會議中心」獎項及十九個與可持續發展相關的獎項及認證，穩守香港會議展覽中心在國際間的領導地位。會展中心仍然能突破過往紀錄，贏得四十四項殊榮，會展管理公司董事總經理梅李玉霞認為，歸功於擁有一支上下一心的團隊，更以他們為榮，「在Omicron變種病毒來勢洶洶之下，會展團隊的防疫工作將更加嚴謹。我們期望隨着疫情受控，香港逐步放寬入境限制，國際展覽及會議能夠重臨，而我們的團隊時刻為展覽業的全面復甦作好準備。」