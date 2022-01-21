港打工仔平均理想退休年齡62.3歲

友邦香港公佈理想退休生活調查結果，發現本港打工仔的平均理想退休年齡為六十二點三歲，理想的退休儲備金額中位數為三百八十二點六萬元，但新世代選擇活在當下，或斜槓族式生活，但收入未必穩定，建議做好退休及醫療保障規劃。調查訪問共一千一百二十二名在職港人，結果顯示，打工仔期望退休後的每月生活費逾一萬五千元，理想的退休儲備金額中位數為三百八十二點六萬元，但只有五成二受訪者有信心達到預期目標。有七成八年輕新世代受訪者預期，退休儲備缺口中位數為二百五十八點二萬元。七成五受訪新世代認為實現眼前短期目標或願望，比為退休作準備重要；六成二受訪者希望投身斜槓族。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，新世代提倡創業或斜槓族式生活，但收入未必穩定，提醒不要忘記為退休作整體規劃。