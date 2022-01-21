望消費者提高警覺 打假專頁狙擊 黑店改名繼續呃

■Marco因為曾經被騙，所以年多前成立這個打假專頁。

■阿龍的打假專頁在去年四月成立，現有五千多名成員。

網上掀起打假熱潮，湧現多個專門踢爆騙徒惡行的專頁。有打假專頁版主坦言，自己曾經中招，被騙金錢，於是成立平台反擊網騙；也有版主認為，若不發聲網騙會愈趨失控。不過，道高一尺，魔高一丈，有打假網主發現，騙徒被揭穿之後，很快又易名再開另一網購平台，繼續搵老襯。亦有打假網主建議消費者，一旦中招，無論損失多少，都應報警，盡力把騙徒繩之於法。今年二十七歲、從事文職工作的Marco（化名），是打假專頁「香港黑店大全」版主。他表示，自己試過網購中伏，以五百元在網上購買耳機，但收到的竟是只值數十元的冒牌貨，「所以年多前成立這個專頁，希望透過公開騙徒手法和假網店名稱，提醒其他人小心。」這個專頁現有一萬一千多名成員，每天都有逾十篇新帖，更新假網店消息。Marco覺得，網上騙案之所以愈來愈嚴重，主要是因為消費者疏忽所致，「購物前應小心了解網店資料，不能盡信賣家說話，應參考其他人的留言，再判斷這網店是否可靠。」Marco這個專頁，主要是讓受害人出帖，講述自己的被騙經過，「雖然我們不是執法者，但公開騙徒資料，起碼其他人看到後，不會再被這間假網店欺騙，都有一定效用。」騙徒被踢爆後，多數都會改名轉換身份再行騙，所以他呼籲消費者要時刻留神，「有些騙徒真的很惡，被人篤爆後，竟然反過來說發律師信告我，試過三、四次，但未曾真的收過信。」Marco坦言也擔心被人告，所以每天也會認真檢視網民在專頁所出的帖子，「首先會看受害人有否報案，其次是看被騙證明，如對話和入數記錄等。」不過，本身有正職的他，有時也會看漏眼，「試過有人作故仔刻意抹黑，幸好事主很快作出澄清，網民不致被誤導。」損失多少都應報警今年二十多歲的阿龍（化名），亦因為覺得網上太多假網店，不忿騙徒接連詐騙消費者金錢，於是在去年四月，成立打假平台「Facebook假專頁（網絡）受騙苦主關注組」，現有五千多名成員。阿龍覺得，網購騙案已到很嚴重的地步，「社交平台不會理會這個問題，執法部門雖然有行動，但騙徒真的太多，難以掃盡，所以打假專頁對消費者有幫助。」他又說，疫情下市民習慣網購，他們都沒想過騙徒會這麼公然在網上行騙，「消費者網購前，應該先查閱網店資料，如果該網店成立沒多久，很少人讚好，貨物特別便宜，又要求先付款，而賣家不是本地人的話，就可能有問題。」他提醒消費者，即使被騙金額不大，也要報警，「不了了之，只會縱容騙徒，令到更多人有損失。」