苦主堅持發聲 阻騙徒續斂財

一些曾經網購受騙的人，都覺得打假專頁能夠幫助他們宣洩被騙的冤屈。家庭主婦馬女士，本月初在一間網上商店，購買兩部兒童平板電腦，打算給兩名女兒用來學習。她以轉數快付了一千元後，賣家答應本月九日送貨，但她遲遲未收到貨品，再發訊息向網店查詢時，對方竟已封鎖了她，「真的很無良，利用父母對子女的愛心去行騙。」她知道難以討回損失，但不甘心就這樣放過騙徒，於是立即在多個打假專頁出帖，踢爆假網店罪行，不讓他繼續斂財，「我在專頁出帖，一傳十，十傳百，會令更多人知道件事。如果我甚麼也不做，一定會有其他人被騙。所以對這些騙子，一定要發聲聲討。」她覺得，這些打假專頁對消費者有一定幫助。