正規網店遭誣陷 冀版主加強把關

打假專頁替人出頭，提供平台讓受害人出帖反擊假網店，但有時卻會被人利用作出抹黑行為。經營網店售賣時裝的黃小姐，年多前兼營一批從美國購入的口罩，怎料有人在打假專頁出帖，說她的口罩貨不對辦，韓國貨扮美國貨，口罩還有污漬，要求退款不果等，「他根本就是偷用我的照片，再砌我生豬肉。」黃立即向打假專頁版主提供證明，說一定向顧客發出交易和速遞收據，專頁版主亦相信黃遭人誣陷，於是替她澄清，「我的客人都是熟客，她們都信任我，對生意沒太大影響，但始終對店舖名聲有影響，因為不少網民只顧吃花生，不分是非就認定商家不對。」她又認為，打假專頁的版主，應該嚴格把關，多做查證工夫，以免被人利用抹黑他人。她又建議政府規管網上買賣，要求網店要有商業登記、地址和電話等資料，「這樣可打擊騙徒，對正規網店也有保障。」